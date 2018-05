Une "journée sans cheminots" prévue lundi 14 mai, le numéro 2 de la SNCF menace

Le numéro 2 du groupe a ensuite communiqué concernant la mobilisation prévue ce lundi, pour laquelle les syndicats ont d'ores et déjà appelé à une journée "sans cheminots". Ce dernier a ainsi anticipé un "sursaut de mobilisation". "Nous n'avons pas encore tous les chiffres, mais la mobilisation sera plus forte. De fait, la SNCF a annoncé qu'un train sur trois circulerait sur les lignes TGV, TER et francilienne.





Mathias Vicherat ne s'est toutefois pas arrêté là, affirmant avoir "des échos" selon lesquels "certaines organisations syndicales souhaiteraient commettre des exactions, des blocages de gares par tous les moyens. Evidemment, nous les condamnons d’avance, nous prenons les moyens nécessaires en amont pour les éviter, avec les services de police." Et le cadre dirigeant de terminer, menaçant : "Nous ferons preuve de la plus grande sévérité, de la plus grande fermeté en cas d’exactions constatées, à travers des constats d’huissiers, des plaintes déposées et à travers la recherche des auteurs."