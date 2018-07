Grèves SNCF : les Franciliens qui étaient sur les lignes les plus "galères" vont être remboursés de 25 euros de plus

Et la consolation des usagers va passer par un petit geste financier. En plus du remboursement de 50% du coût mensuel du forfait Navigo et Imagine R, octroyé par la SNCF pour les mois d’avril et mai, Île-de-France Mobilités annonce qu’elle va prendre en charge un dédommagement complémentaire de 25 euros pour les Franciliens "résidant ou travaillant sur les lignes desservant la grande couronne et qui ont dû subir sur le mois d’avril un plan de transport inférieur au service minimum prévu de 33%, sans alternative de transport ferré à proximité." Ces 25 euros s’ajouteront donc aux 50% déjà obtenus auprès de SNCF.





Sont concernées les utilisateurs des lignes suivantes : la ligne R dans son intégralité, les branches vers la Ferté-Milon et Longueville-Provins pour la ligne P, les branches sud du RER D via Corbeil, la branche vers Chelles-Gournay du RER E, la ligne J6, et les branches vers Mantes et Dreux de la ligne N.