Grippe aviaire : ce qu'il faut savoir sur le virus H5N8, qui menace poulets et canards

La grippe aviaire est une maladie due à un virus dit "influenza de type A" qui contamine tout type d'oiseaux, sauvages et domestiques. Comme chaque virus, elle jongle entre des souches ou sous-types : le H5, H7 et le H9, liste le quotidien Les Echos. Mais aujourd'hui c'est bien le H5N8 qui inquiète le plus les autorités françaises, du fait de sa forte virulence et de sa prédominance en Europe.

Le 4 juillet dernier, un foyer de 198 cas la souche avait été identifié dans un élevage de volailles au sud du Danemark. Le mois suivant, c'est aux Pays-Bas que les contaminations commençaient. Conséquence, les autorités hollandaises ont demandé le confinement des volailles la semaine dernière, une mesure que la France met en place ce vendredi.