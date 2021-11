Grippe aviaire : le virus H5N1 détecté dans un élevage de poules pondeuses du Nord

Selon le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, "la consommation de viande, foie gras et œufs - et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volaille - ne présente aucun risque pour l'homme". Les coûts pour les professionnels de la filière sont souvent considérables, lors de chaque crise sanitaire due à l'influenza aviaire. Le cabinet de Julien Denormandie estime cependant que les pertes pour la France "ne devraient pas aller au-delà de ce qui avait été noté l'an dernier".