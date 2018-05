Grogne à la SNCF : le rendez-vous de la dernière chance est-il pour le 7 mai ?

Dans les jours qui viennent, Air France ne sera pas la seule entreprise à tourner au ralenti. En effet, la SNCF entamera aussi son huitième épisode de grève perlée contre la réforme du rail. Néanmoins, la journée du lundi 7 mai pourrait marquer un tournant dans la résolution de la crise qui touche la compagnie ferroviaire. Et pour cause, le Premier ministre Edouard Philippe va finalement recevoir les syndicats de cheminots pour ce qu'il pourrait être l'ultime round des discussions et des négociations sur la réforme de la SNCF. Alors, quelle est donc la marge de manœuvre des uns et des autres ? Et surtout, ces rendez-vous peuvent-ils aboutir à un déblocage de la situation ?



