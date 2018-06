Choisir le sexe de son futur enfant grâce à l'alimentation : en vrai, ça marche

"On part du principe que si le vagin est plus acide, il favorisera les spermatozoïdes X plus résistants, et donc la conception d'une fille. A l'inverse un milieu vaginal alcalin (basique, antiacide, ndlr) favorisera les spermatozoïdes Y plus rapides que les X, et donc la conception d'un garçon", avance le docteur Bied-Damon, gynécologue-endocrinologue, spécialiste de la médecine reproductive, et membre de l'équipe qui a conseillé Sandra Ifrah dans l'élaboration de sa méthode.





Le concept s'appuie donc sur le contenu de votre assiette. "Nous avons sélectionné un certain nombre d'aliments qui sont, selon votre souhait d'avoir une fille ou un garçon, soit acidifiants, soit alcalinisants. Mais attention, il ne faut pas se fier à l'acidité du goût. Prenons l'exemple du citron, acide, pourtant il produira un pH alcalin", analyse le nutritionniste Raphaël Gruman. "Pour concevoir une fille on va rechercher des aliments contenant du calcium et du magnésium, et pour concevoir un garçon on va préférer tous les apports en sodium et en potassium. Toutefois, ces régimes alimentaires ne doivent pas être appliqués si vous souffrez d'hypertension, de diabète, d'insuffisance rénale, de maladie cardiaque ou si vous avez une interdiction de consommer du sodium ou du potassium", prévient le nutritionniste.