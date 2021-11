Antilles : face à la crise, le gouvernement repousse l'obligation vaccinale pour les soignants

Depuis mi-novembre, la Guadeloupe et la Martinique, îles des Antilles françaises particulièrement touchées par la pauvreté, sont secouées par une violente contestation du vaccin anti-Covid qui a tourné à la crise sociale. En Guadeloupe, l'incendie a débuté le 15 novembre, avec l'entrée en vigueur de l'obligation faite au personnel soignant et aux pompiers de se vacciner contre le Covid-19. Un appel à la grève générale illimitée a été lancé dès le lendemain par un collectif d'organisations syndicales et citoyennes. Il a donné lieu à plusieurs manifestations, puis à une poussée de violence qui a conduit, le 19 novembre, à l'instauration d'un couvre-feu et à l'envoi de renforts sur l'île.