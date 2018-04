Les marques de vêtements auront bientôt interdiction de jeter ou détruire leurs invendus

Chaque année, 600.000 tonnes de textiles sont mis sur le marché. Mais selon l'éco-organisme Eco TLC, chargé de financer le recyclage des déchets, seuls 35% des textiles usagés sont recyclés. Pourtant, face à ces chiffres démesurés, le recyclage paraît plus que jamais être un enjeu majeur pour notre planète. L'industrie de la mode étant l'une des plus polluantes au monde avec 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre émis chaque année, soit plus que les vols internationaux et le trafic maritime réunis.