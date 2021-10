Haine en ligne : Twitter fait appel d'une décision lui imposant de détailler ses moyens de lutte

La justice française avait ordonné le 6 juillet dernier à Twitter de transmettre, dans un délai de deux mois, des informations sur les "moyens matériels et humains mis en œuvre" pour la modération des contenus haineux à six associations françaises anti-discriminations.

L'Union des étudiants juifs de France (UEJF), J'accuse, SOS Racisme, SOS Homophobie, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) et le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) avaient assigné le réseau social en référé, une procédure d'urgence, estimant que l'entreprise manquait de façon "ancienne et persistante" à ses obligations de modération.

Twitter a fait appel et une audience a été fixée au 9 décembre 2021, ont indiqué les conseils, une information confirmée par une source judiciaire. Sollicités par l'AFP, Twitter et son avocat n'ont pas souhaité s'exprimer. Pour autant, cet appel ne suspend pas la procédure, et la décision doit en théorie être exécutée, malgré ce recours. Sans quoi l'appel pourrait être radié, a précisé Me Jean-Louis Lagarde, avocat du MRAP. Mais Twitter peut néanmoins demander la suspension de l'exécution, via une procédure séparée auprès de la cour d'appel.