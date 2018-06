Hameau du Plantoun à Bayonne : les habitants lancent un appel de détresse

Une mauvaise isolation, un escalier qui cède, une porte qui s'affaisse,... voilà le quotidien des habitants du Hameau de Plantoun à Bayonne. Depuis près de dix, ils ont alerté sur les défauts de constructions sur leurs logements. Leurs appels ont été entendus, ils seront indemnisés et les travaux seront réalisés. Petit bémol, aucun entrepreneur ne veut reprendre le chantier. Excédés par la situation, certains propriétaires ont décidé de quitter le lotissement. D'autres espèrent que les travaux de reconstruction débuteront le plus rapidement possible.



