Handicap : des fratries pas comme les autres

Comment dépasser ces préjugés face au handicap ? Pour répondre à cette question, une vingtaine de villes vous y invitent ce samedi à l'occasion d'une rencontre festive. Le handicap touche de près ou de loin douze millions de Français. Autour de la personne concernée, il y a des parents et notamment des frères et sœurs.



