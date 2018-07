Harcèlement de rue : comment appliquer la loi ?

Les femmes font comme elles peuvent face au harcèlement de rue. Cet automne, la législation va se durcir. Les commentaires sur le physique, les sifflements, les propos sexistes, ou le fait de suivre une personne seront sanctionnés d'une amende de 90 euros. Cette dernière devient un délit, quand il s'agit de filmer sous les jupes. Mais comment le prouver ? Dans tous les cas, pour qu'une enquête aboutisse, il est préférable d'avoir un témoin de la scène, et une description précise de l'agresseur présumé.



