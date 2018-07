Harcèlement de rue : Marlène Schiappa annonce les premières amendes en septembre

C'est après avoir répondu à l'agression verbale de son agresseur que le harceleur a décoché à la jeune femme de 22 ans un coup à la tête. La vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux caractérise une agression physique, punie par la loi. C'est précisément pour empêcher une "gradation de violences" comme celle-ci que la loi verbalisera le harcèlement de rue.





"En interdisant le harcèlement de rue, en sanctionnant par une amende de classe 4 (entre 90 et 750 euros) les outrages sexistes, on abaisse le seuil de tolérance" explique dimanche Marlène Schiappa. "Il s'agit de poser un interdit social clair et l'accompagner de pédagogie", poursuit-elle. Alors que les premières amendes seront appliquées à l'automne, la ministre a prévu en outre une "campagne massive contre le harcèlement" à la rentrée.