Harcèlement : les femmes veulent apprendre à se défendre

C'est un phénomène qui, peut-être, est une conséquence du débat autour du harcèlement sexuel. En effet, le nombre d'inscriptions de femmes en cours d'autodéfense a explosé depuis la rentrée. La plupart d'entre elles veulent apprendre à réagir, en cas d'agression. Elles apprennent notamment des techniques simples pour repousser un éventuel prédateur. Elles veulent aussi savoir réagir à une attaque à la matraque ou au couteau, et même à anticiper toutes les situations.



