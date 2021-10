Harcèlement scolaire : ces mutuelles qui proposent un accompagnement sur mesure iStock - StphaneLemire

AIDE - Face au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement, les parents se sentent pour la plupart démunis. Pour les aider à combattre ces formes de violences, plusieurs assurances proposent un accompagnement psychologique, juridique et financier.

De retour de l'école jeudi dernier, Chanel a comme d'habitude déposé son cartable dans l'entrée de la maison familiale, à Frévent, dans le Pas-de-Calais. Peu de temps après, son corps a été retrouvé pendu au portique de la balançoire, dans le jardin. Les secours n'ont pu le ranimer. Décrite comme "très introvertie" par un proche interviewé par Le Figaro, l'élève de 5e aurait été victime de harcèlement scolaire. L'adolescente de 12 ans est, selon l'association "Hugo!", créée par Hugo Martinez, un ancien collégien victime de harcèlement, la 18e victime de harcèlement scolaire depuis le 1er janvier 2021. Fin tragique, ces décès ne représentent malheureusement que la face visible de l'iceberg. Sans pour autant mettre fin à leurs jours, de nombreux enfants et adolescents souffrent, souvent en silence, de ce harcèlement qui laisse d'importantes séquelles psychologiques. En France, on estime qu'un élève sur dix scolarisé en CE2, CM1 et CM2 est victime de harcèlement scolaire. À l'arrivée en classe de 6e, ce pourcentage passe à 10% des collégiens. Au niveau supérieur, 4 % des lycéens sont victimes de harcèlement. Face à ce fléau, près de 70% des parents interrogés dans le cadre de l’Observatoire 2021 de la PEEP (Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public) ne se disent pas satisfaits de la prise en charge du problème par les autorités du scolaire ou du périscolaire. En réponse à ce manque d'accompagnement, plusieurs mutuelles ont décidé de fournir, dans leur offre, une protection en cas de harcèlement.

Le soutien psychologique des victimes pris en charge à la MAE

Depuis 2013, la MAE est partenaire du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la campagne "Non Au Harcèlement". Elle intervient dans ce cadre dans les établissements scolaire pour faire de la prévention auprès des élèves et des parents, mais propose aussi un accompagnement post-harcèlement. Dans le cadre de ses engagements, la mutuelle a pris en compte dès 2015 le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement dans les risques couverts par l'assurance scolaire et extrascolaire, proposées à partir de 11€90. Dans ce type de cas, et si l'enfant éprouve le besoin de consulter un psychiatre, un psychologue ou un psychanalyste, la mutuelle prend en charge cinq séances. Dans le cas d'un cyberharcèlement, la MAE propose aussi un service d'information juridique sur l'e-reputation en cas d'atteinte à l'image sur les réseaux sociaux, les forums, les blogs, etc.

Un accompagnement financier dans les démarches juridiques et une indemnisation pour les souffrances endurées chez Harmonie Mutuelle

En 2020, Harmonie Mutuelle, elle aussi, a inclu le harcèlement à l'école et le cyberharcèlement dans la liste des "'accidents' pouvant nuire au psychique et engendrer une incapacité physique', dans la garantie Accidents de la Vie. L'accompagnement, à partir de 19 euros par mois, comprend une assistance juridique téléphonique et un accompagnement dans les démarches juridiques, ainsi que la prise en charge des frais attenants. Une aide psychologique par téléphone est aussi proposée, tout comme une aide pour mettre en place l'école à domicile en cas de phobie scolaire faisant suite à un harcèlement. L'assurance comprend également une indemnisation pour les souffrances endurées et pour le préjudice esthétique dans le cas d'une atteinte physique. "Nous proposions déjà des garanties pour les accidents physiques, mais la société change et il nous a semblé important de prendre en compte de nouveaux risques. Clairement, les accidents psychiques et moraux, comme le harcèlement à l'école ou le cyberharcèlement, en font partie", explique la mutuelle dans un communiqué.

Une aide financière pour nettoyer les traces d'un cyberharcèlement et pour un soutien scolaire à domicile chez Wakam

L'assurance mise au point cette année par l'assureur Wakam avec l'association Marion La Main Tendue, du nom d'une adolescente victime de harcèlement scolaire qui s'était suicidée, est probablement la plus complète. Pour 18 euros par an, Kolibri propose un accompagnement téléphonique, mais aussi une garantie de protection juridique (jusqu’à 1000 euros de frais d’avocat) et un bouclier e-reputation, qui permet de nettoyer les traces du harcèlement sur les réseaux sociaux (jusqu’à 1000 euros de frais). Les victimes de harcèlement peuvent également se faire rembourser de 10 consultations chez un psychologue, un sophrologue et nutritionniste, à hauteur de 60 euros par séance. Enfin, l'assurance propose une aide pour la mise en place de l'école à la maison à hauteur de 1800€ pour les enfants victimes de phobie scolaire.

Charlotte Anglade

