Harcèlement scolaire : comment le repérer, comment en parler ?

• Quand on est l'élève harcelé

"Il doit sortir de la loi du silence. Le premier réflexe qu’a une victime, c’est de se sentir coupable, et quand on se sent coupable on a tendance à se taire. Or il faut faire l’inverse car plus on se tait plus la situation va s’enliser et s’envenimer. Quand on sent que quelque chose commence à arriver, il faut faire bloc contre le harceleur, parler à un adulte, à ses amis, à des associations. Il ne faut pas attendre plusieurs semaines, plusieurs mois, pensant que le harceleur va s’arrêter car souvent ça ne s’arrête pas."

• Quand on est un camarade d'élève harcelé

"Très simplement, il doit avoir un rôle de soutien émotionnel. Un des principes du harcèlement est l'isolement de la victime, donc il faut pouvoir faire bloc face au harceleur. Les témoins de faits de harcèlement doivent servir de sentinelle. Aussi, quand un jeune est malmené sur les réseaux sociaux et que les adultes ne sont pas là il faut leur signaler les comportements anormaux. Ça peut être auprès d'un enseignant, une infirmière scolaire, un médecin, des parents... Quand il y a de la violence entre jeunes, il faut que les adultes redonnent du cadre."