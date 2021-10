Un parent sur quatre confronté au harcèlement scolaire

Depuis plusieurs années, le chiffre reste stable : un quart des parents d’élèves interrogés dans le cadre de l’Observatoire 2021 de la PEEP (Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public) a un au moins un enfant qui a déjà été victime de harcèlement scolaire. Cette enquête annuelle, publiée le 30 septembre dernier, a rassemblé plus de 2883 répondants. Les éditions 2019 et 2020 avait également mis en lumière le fait qu’un élève sur quatre avait déjà été confronté à ce fléau.

Le 20 septembre dernier, le ministre de l'Éducation nationale avait promis lundi qu'"un cran nouveau" allait être franchi dans la lutte contre le cyberharcèlement en particulier, via notamment une coopération renforcée avec les plateformes. L’annonce faisait suite à une vague de menaces et insultes à l’encontre des élèves nés en 2010, qui a déferlé ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, notamment à travers le mot-dièse #anti2010 .

"Nous allons franchir un cran nouveau dans la sensibilisation", a assuré Jean-Michel Blanquer lors d'une visite dans un collège à Grandvilliers dans l'Oise, disant "lancer un appel à toute la société française" et souhaiter "un sursaut pour la fraternité pour éviter qu'un adolescent, un enfant, se sente seul, isolé, mal à cause de cela".

Pour renforcer cette prise en charge, la PEEP préconise dans son rapport "d’intégrer obligatoirement les parents élus et les élèves délégués dans l’élaboration du plan de prévention harcèlement", un protocole déployé dans un établissement où une situation de harcèlement est observée. La fédération propose également qu’un bilan soit proposé chaque année au sujet des cas enregistrés et des actions menées, qu’une commission départementale examine tous les signalements à l’échelle du territoire et que des réunions d’informations soient proposées à destination des parents d’élèves.

Assurant que le gouvernement avait pris ce sujet "à bras le corps depuis le début du quinquennat", le ministre avait notamment évoqué le programme "pHARe" (Programme de lutte contre le harcèlement à l’école), expérimenté depuis deux ans dans six académies et généralisé en cette rentrée 2021. "On demande à certains collégiens d'être ambassadeurs contre le harcèlement" et des personnels sont également formés sur ces sujets, a-t-il détaillé. Les parents doivent, eux aussi, être associés à cette démarche à travers des ateliers.

Par ailleurs, depuis 2017, un comité d’experts national a été mis sur pied ainsi que le lancement d’un prix "Non au harcèlement", qui invite enfants et adolescents à créer une affiche ou une vidéo et qui a mobilisé près de 39.400 élèves en 2021, précise le site de l'Éducation nationale.