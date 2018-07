Filmer sous les jupes des femmes à leur insu va être puni par la loi

Un escalator, une jupe et un homme qui profite de la situation pour filmer l'entrejambe de la personne devant lui. Une pratique connue qui bénéficiait, jusqu'à présent, d'un vide juridique. Désormais, une nouvelle loi va la rendre passible toute "captation d'images impudiques".





Dans le projet de loi, ce délit devrait donc être puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, peine portée à deux ans et 30 000 euros en cas de circonstances aggravantes, rapporte Le Parisien. Adopté à une écrasante majorité au Palais du Luxembourg, le texte avait déjà été voté en mai dernier par l’Assemblée nationale. Il va maintenant faire l’objet d’une commission mixte paritaire.