Harcèlement sexuel : Nicolas Hulot dément les rumeurs

Le numéro trois du gouvernement, Nicolas Hulot, a démenti ce jeudi 8 février des "rumeurs" contenues dans le magazine Ebdo, à paraître vendredi 9 février. Le ministre d'État s'est défendu et a reçu le soutien de l'Élysée. Par ailleurs, le parquet de Saint-Malo a confirmé ce jeudi soir qu'une plainte pour "viol", classée sans suite, a bien été déposée à son encontre en 2008. Les faits remonteraient à 1997.



