Hausse des arrêts maladie, pourquoi ?

Depuis plusieurs années, c'est le même constat. Les dépenses d'indemnités journalières liées aux arrêts maladie ont dépassé la barre des dix milliards d'euros en 2017 et ne cessent d'augmenter. Il est cependant impossible de connaître précisément la cause. Les généralistes pointent souvent du doigt l'explosion du nombre de cas de stress au travail. Beaucoup de salariés finissent par craquer allant jusqu'au fameux "burn-out". Ce n'est pourtant pas le seul facteur de cette hausse. Le vieillissement de la population active y joue aussi un rôle.



