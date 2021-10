Hausse des intoxications aux champignons : l'Anses appelle à la prudence avec trois règles d'or

En 2020, "plus de 1.300 intoxications" liées à la consommation de champignons ont été recensées entre le 1er juillet et le 31 décembre. Plus de la moitié ont eu lieu au mois d'octobre, propice aux champignons en raison de "conditions météorologiques associant précipitations, humidité et fraicheur", selon l'Agence de sécurité sanitaire Anses.