Hausse inéluctable des migrations venues d'Afrique : "Si l’Europe est vraiment vertueuse, ça peut finir par marcher"

LCI : Le nombre de migrants qui arrivent en Europe a largement diminué par rapport au pic de 2015. Mais que disent les chiffres pour les prochaines décennies ? La croissance démographique africaine va-t-elle forcément entraîner plus de migrations ?

Christian Bouquet : On ne peut pas être devin. Mais des ouvrages, dont celui de Stephen Smith, "La Ruée vers l'Europe", sont clairs là dessus. Ce dernier part d'un constat simple : entre 1850 et 1914, 60 millions de personnes ont quitté l'Europe, alors que sa population est passée de 200 à 300 millions d'habitants. Si on transpose ces proportions au milliard d'habitants en Afrique, qui va connaître une explosion démographique, la soupape migratoire apparaît inévitable. Les Africains qui auront 18 ans en 2035 sont déjà nés, donc ce n'est pas une simulation. En 2050, c'est déjà plus compliqué de prévoir.

LCI : Ces flux migratoires futurs ne dépendent-t-ils pas de la capacité des pays africains à offrir des perspectives à ses jeunes ?

Christian Bouquet : Oui. Une population nombreuse et jeune n'est pas un handicap pour un pays, à condition que cette population soit active. Et il faut qu'elle travaille dans le secteur formel et non-pas informel, pour que son travail puisse bénéficier à la population dépendante : les très jeunes et les très vieux. Or, 75% de l'économie subsaharienne est informelle. Il y a donc un décalage : ces pays n'auront pas les moyens de s'occuper de leur population dépendante, en particulier les plus jeunes qui ont besoin d'investissements dans la scolarisation. Les secteurs éducatifs dans ces pays sont aujourd'hui sinistrés, et les jeunes qui en sortent sont mal formés.