Haute-Corse : à découverte de la vallée d'Asco et sa station de ski

Les habitants de l'Asco se rencontrent souvent au seul commerce ouvert en hiver pour se ravitailler. Ils se rendent aussi à la station de ski pour travailler, échanger ou jouer à la belote en attendant les clients. Pierre Dominique Costa, agriculteur et pisteur commence sa journée dans la vallée, entouré de ses bêtes avant de travailler sur les pistes. En cette période hivernale, les animaux en quête de nourriture ont quitté les hauts sommets de l'île pour rejoindre la forêt. Les quelques clients de la station de sports d'hiver optent parfois pour la marche en rackette et vont ensuite manger la cuisine régionale dans les restaurants d'altitude.



