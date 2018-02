Haute-Corse : l'hiver n'est jamais triste à Murato

Mis à part les commerces qui permettent aux villageois d'entretenir le lien social, Murato possède un atout de premier ordre sur le plan touristique: l'église Saint-Michel. C'est l'un des monuments les plus connus et visités de Corse. Et à 100 mètres de là se trouve l'auberge du Pagliaghju Saint Michel de Victor Antoni, un lieu où la convivialité, les moments de partage et la bonne cuisine ont leur place. Une occasion pour les familles et les amis Corses de prendre du temps, se poser et échanger.



