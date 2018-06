Haute-Vienne : 200 maisons et terrains sont vendus à prix bradés

Les 2 et 3 juin prochain, quinze communes de la Haute-Vienne organisent une opération immobilière assez particulière. En tout, 200 terrains et maisons seront mis en vente à des prix défiant toute concurrence. Une initiative adoptée pour lutter contre la désertification des communes. Avec 140 000 euros par exemple, il sera possible d'acquérir une demeure de 170 m² avec en prime un jardin de 500 m². De quoi mener une vie de campagne agréable, et sans les inconvénients surtout. On y trouve en effet tous les services utiles au quotidien : médecin, boulangerie, épicerie, école,...



