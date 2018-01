Hautes-Alpes : deux mètres de neige sont attendus dans le Queyras

Les experts attendent des niveaux historiques en termes de quantité de neige dans les Hautes-Alpes. Le Queyras est en train de disparaître sous un manteau qui pourrait dépasser un mètre et demi. Les habitants se préparent à un isolement possible.



