Hautes-Alpes : le risque d'avalanche est à son maximum

Depuis le 4 janvier 2018 au soir, le risque d'avalanche est à son maximum. En effet, les deux mètres de neige qui sont tombés en plus sur la couche blanche ont rendu la gravité en montagne très instable. Les autorités compétentes font leur maximum pour sécuriser les routes et les domaines skiables. C'est le village de Névache qui est bloqué depuis deux jours. Les habitants sont habitués mais la chute de neige est exceptionnelle cet hiver. C'est la troisième fois que la route est bloquée.



