Hautes-Alpes : une avalanche s'abat sur un village et provoque d'importants dégâts

"J'ai senti une déflagration absolument énorme", ce vacancier a eu la peur de sa vie. Ce qu'il décrit, c'est une gigantesque avalanche qui s'est abattue vers cinq heures ce jeudi matin sur le village de La Grave, dans les Hautes-Alpes. A 3.200 mètres, une partie du glacier s'est détaché entraînant des tonnes de poudreuse sur plus d'un kilomètre en contrebas, et couchant les arbres sur son passage. Le souffle a été ressenti dans tout le village, figeant les façades. A l'arrivée, la coulée de neige est massive, avec ses 200 mètres de large et ses 30 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 10 étages.

"On a eu très, très peur. En plus on dormait, donc être réveillé dans son sommeil comme ça, c'est impressionnant", témoigne un couple d'habitant. Heureusement à cette heure très matinale, ni promeneur, ni skieur n'étaient sur le parcours de l'avalanche. Aucun blessé n'est donc à déplorer. Soulagé, le maire de la commune n'en revient toujours pas. "J'imagine même pas, en pleine après-midi avec des gens qui se promènent, vous voyez la responsabilité qu'on a", reconnaît Jean-Pierre Pic.