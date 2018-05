Havange : une école primaire menace de fermer

Dans le cadre de la restructuration de la carte scolaire, plusieurs écoles en milieu rural sont menacées de fermeture. C'est le cas de l'école primaire à classe unique de Havange. Ne comptant que 19 élèves, cette institution se veut être le cœur de la commune. Afin de la préserver, les parents ont déjà mené des mobilisations pour subventionner le personnel, les activités et garantir de nouvelles inscriptions pour l'année scolaire 2018-2019.



