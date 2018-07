Hérault : le SOS des parents de Juliette, polyhandicapée, après le vol de la voiture qui lui permet de se déplacer

Les voleurs savaient-ils à quel type de véhicule ils s’attaquaient ? Dans la nuit de vendredi à samedi, un Renault Kangoo a été dérobé devant une maison de Lavérune, une petite commune de l’Hérault. Un vol aux conséquences désastreuses : cette voiture neuve - elle avait été achetée il y a trois semaines - était aménagée pour permettre à la petite fille de ses propriétaires, Juliette, 5 ans et demi et polyhandicapée, de se déplacer. La famille a déposé plainte auprès des gendarmes et, dans le même temps, lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux.