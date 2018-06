Hérault : l'eau se vend comme des petits pains

Il fait déjà 28 °C en cette matinée d'été du jeudi 21 juin 2018, sur la plage de Pavalas-les-flots, dans l'Hérault. Cette chaleur fait bien vendre les bouteilles d'eau. Les brumisateurs aussi s'écoulent bien à partir de trois euros, car il faut penser à bien s'hydrater. Moyennant un investissement fraîcheur compris entre neuf à 500 euros, on pourra rafraîchir les pièces avec un ventilateur ou un climatiseur et suivre le match France - Pérou bien au frais, quand il fait 34 °C dehors.



