Hérault : les vendeurs ambulants ont repris leur rythme d'été

Avec l'arrivée des vacanciers, les vendeurs ambulants sont de plus en plus nombreux sur les plages de Palavas-les-Flots et de Carnon. Rémunérés majoritairement à la commission, ils sont des dizaines à proposer leurs marchandises le long du littoral. Et pour réussir à séduire les gourmands, chacun a son secret et ses techniques de vente.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.