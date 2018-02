Héritage de Johnny Hallyday : "Laeticia Hallyday apparaît quand même en position de force"

LCI : Quelles sont les différences en matière de succession entre la France et la Californie ?

Maître Pierre Hourcade : En droit californien, on peut léguer la totalité de son patrimoine à qui l’on veut : son épouse, un ou plusieurs de ses enfants, une œuvre de charité, etc. Le testateur fait absolument ce qu’il veut. En droit français, c’est plus compliqué. Il existe ce que l’on appelle le principe « de réserve héréditaire » qui veut qu’il y ait des héritiers dits « réservataires », en l’occurrence le conjoint survivant et les enfants, qui ont droit à une part définie de l’héritage (75% au maximum, les 25% restants étant alors à la disposition du testateur, ndlr) malgré un testament qui dirait autre chose.

LCI : Le droit californien peut-il primer sur le droit français ?

Maître Pierre Hourcade : Absolument. Il y a eu, le 27 septembre 2017, une décision de la Cour de cassation qui ne va pas jouer en faveur de Laura Smet et David Hallyday sur un cas similaire : celui du compositeur Maurice Jarre, dont les enfants (parmi lesquels Jean-Michel Jarre, ndlr) déshérités avaient eux aussi contesté le testament. Il a été conclu que le droit californien pouvait s’appliquer, notamment en raison de l’"installation ancienne et durable" de Maurice Jarre aux Etats-Unis. Autre élément important : les juges ont retenu que les héritiers concernés n’étaient pas dans une situation "de précarité ou de besoin" et que l’absence de réserve héréditaire n’était pas contraire à "l’ordre public international". Un testament américain établi en bonne et due forme peut, donc, être parfaitement valide.

LCI : Laura Smet et David Hallyday peuvent-ils obtenir gain de cause ?

Maître Pierre Hourcade : Leurs avocats vont sans doute chercher à montrer que Johnny Hallyday ne s’était installé que très récemment à Los Angeles et que son testament ne pouvait alors pas aller contre le droit français. Ils insisteront sûrement sur le fait que deux de ses résidences principales – celle de Saint-Barthélemy et celle de Marne-la-Coquette – se trouvaient sur le territoire français. Il serait hasardeux de faire des pronostics sans avoir un accès complet au dossier, mais Laeticia Hallyday apparaît quand même en position de force.