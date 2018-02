Héritage de Johnny Hallyday : Laura Smet conteste le testament de son père

À peine plus de deux mois après la mort de Johnny Hallyday, la famille du taulier se déchire autour de son héritage. Ce lundi, Laura Smet a annoncé via un communiqué avoir demandé à ses avocats "de mener toutes les actions de droit" pour contester les dispositions testamentaires de son père. Le chanteur aurait confié "l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste" exclusivement à son épouse Laeticia.



