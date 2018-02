Himalaya : le récit du sauvetage d'Elisabeth Revol sur le Nanga Parbat

Certains l'appellent "la survivante du Nanga Parbat". L'alpiniste Elisabeth Revol est devenue la première femme à gravure en hiver ce sommet de huit mille cent mètres d'altitude. La Française y est parvenue, mais son compagnon de cordée, le Polonais Tomasz Mackiewicz, est décédé lors de l'ascension. Sur son lit d'hôpital, elle nous a fait le récit de son sauvetage et de sa conquête du neuvième sommet du monde, dans la chaîne de l'Himalaya.



