Hiver : les villageois de Lasalle préfèrent rester au chaud

A Lasalle, le marché est animé par une trentaine de commerçants lors des jours ensoleillés. Avec la vague de froid qui vient de s'abattre sur le village et une température de zéro degré, il y a tout juste trois étals ouverts. Une grande première sur cette place qui est toujours remplie à ras bord. Bien manger serait la meilleure astuce pour se réchauffer. Avec la neige, l'école est aussi désertée. Quant aux automobilistes, la prudence est de mise puisqu'il n'est pas évident de rouler sur quinze centimètres de neige. Les plus décontenancés sont sans doute les bourgeons sortis un peu trop tôt.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.