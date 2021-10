L’hommage à Samuel Paty, "un moment attendu" par de nombreux enseignants

Privés de deux heures de débats sur la liberté d’expression avec leurs élèves le 2 novembre 2020, à la rentrée des vacances de la Toussaint, les professeurs d’histoire-géographie (et les autres) ont à cœur de faire de cette journée un véritable moment d’échange. "C’est un moment attendu, personne n’oublie ce qu’il s’est passé", remet Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-Fsu. Et surtout pas les anciens collègues de Samuel Paty, du collège de Conflans Saint-Honorine.

"Il a été dit qu’on avait peur de faire l’hommage. Mais on a hâte de le faire ! Quand on entend ce genre de choses, on a envie de parler", a confié à ce titre Hélène à Libération. Voilà des semaines que l’enseignante prépare avec ses collègues ce moment de recueillement, où professeurs et élèves liront des textes qu’ils auront rédigés pour l’occasion.