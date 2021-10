Hommage à Samuel Paty : un an après, la France s'apprête à commémorer l'assassinat du professeur

Un an après cet événement tragique, plusieurs cérémonies sont prévues pour rendre hommage au professeur. Elles débuteront dès ce vendredi 15 octobre. Le ministère de l'Éducation a en effet invité, écoles, collèges et lycées à respecter ce jour-là une minute de silence en sa mémoire.

Dans le même temps, une heure de cours sera par ailleurs consacrée à un temps d'hommage et d'échanges qui pourront porter sur le métier de professeur, son rôle et sa légitimité ou encore la construction de l'esprit critique. Son contenu "dépendra de l'âge des élèves. Pour des élèves assez jeunes, ça sera plutôt des choses du type : 'Quelle est la place du professeur pour vous ?' Plus l'élève est grand, plus c'est facile de parler d'esprit critique", précise le ministère de l'Éducation, soulignant qu'"en général, c’est à partir du CP qu’on peut faire ce genre d’hommage".

Pour "lancer la discussion", "des documents (poésies, discours, littérature, textes de réflexion et documents iconographiques) accompagnés de pistes d’analyse et de propositions d’activités en lien avec la liberté d'expression, les valeurs de la République et le rôle de l’École peuvent aussi servir de supports pour cette séance", ajoute le ministère. Selon Eduscol, "une vidéo hommage de Robert Badinter sur la laïcité, la lettre de Jean-Jaurès aux professeurs, les vidéos présentant les valeurs de la République pourront constituer des supports pour entrer dans les échanges avec les élèves".