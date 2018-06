Hommage à Simone Veil : les anonymes continuent d'affluer au Mémorial de la Shoah

Une foule d'anonymes s'est rendue au Mémorial de la Shoah ce 30 juin pour rendre un dernier hommage à Simone Veil. Les recueillements des individus dans le livre d'or pour cette femme politique qui fut la première présidente du Parlement européen en 1979 ont été très émouvants. Par ailleurs, les cercueils de Simone Veil et de son mari s'envoleront le 1er juillet pour le Panthéon. Quid des autres déportés juifs qui ont marqué l'histoire ?



