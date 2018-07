Simone et Antoine Veil au Panthéon : revivez les temps forts d'une cérémonie forte et bouleversante

D'abord partis du Mémorial de la Shoah, où ils se trouvaient depuis deux jours, les cercueils recouverts du drapeau français ont été transportés jusqu'à la place Edmond Rostand, dans le VIe arrondissement de Paris. S'en est suivi une longue procession vers le Panthéon. Le cortège, suivant le chemin tracé par un tapis bleu, symbole de la paix et de l'Europe, a marqué trois arrêts symboliques : l'un rappelant l'une de ses plus grandes victoires politique, la loi "Veil" de 1974, l'autre honorant son élection à la tête du Parlement européen en 1978, et le dernier, enfin, saluant son engagement pour la mémoire des Justes de France.





Portés par des membres de la garde Républicaine, les corps des deux époux ont donc remonté la rue Soufflot vers la Nef du Panthéon. Lentement. Sous les applaudissements et les regards émus du public venu leur adresser un dernier au revoir. Un dernier "Merci". "Merci Simone", est-il ainsi inscrit sur de nombreux t-shirts. En musique, enfin. Accompagnés par le violoncelle de Sonia Wieder-Atherton, une artiste née d’une mère d’origine roumaine et d’un père américain d'origine juive, et de différentes chorales.