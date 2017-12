Hôpital de Quimperlé : un médecin fantôme était rémunéré pendant trente ans sans exercer

L'hôpital de Quimperlé, en Bretagne, a déboursé plus de cinq millions d'euros pour un médecin qui n'a pas exercé pendant trente ans. Il s'agit d'un chef de service qui était comptabilisé dans les effectifs, donc rémunéré, pour aucune activité. D'après certaines sources, le médecin souffrait de troubles médicaux, raison pour laquelle il a continué à être rémunéré. Le médecin fantôme a fini par prendre sa retraite en janvier dernier.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.