Humanitude : un nouveau concept pour mieux s'occuper des personnes âgées

Souvent dans les maisons de retraite, le personnel manque cruellement de moyens et même de temps pour s'occuper correctement des résidents. A Limoges, dans la Haute-Vienne, l'EHPAD du Mas Rome accueille 88 personnes atteintes d'Alzheimer. Jean-Yves Nou y enseigne les principes de l'humanitude ou la technique du "toucher-tendresse". Le soignant apprend à ne pas faire mal au patient durant les soins. Douceur et bienveillance sont les mots d'ordre.



