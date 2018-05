Hunawihr : un authentique village alsacien, discret et charmant

En Alsace, Hunawihr est entouré de vignobles. Ce village préserve son authenticité et garde tout son charme comme son église fortifiée du XVe siècle. La dizaine de vignerons indépendants sont très discrets sur leurs produits. La vie au village s'écoule tranquillement, loin des circuits touristiques, autour de l'unique épicerie et du restaurant "Chez Suzel" où on sert des plats traditionnels.



