"Ici, on sert avec le cœur !" : au Café Joyeux, ce sont des personnes handicapées qui vous accueillent et font la cuisine

"On ne peut pas nous rater ! Et c’est le but !", se marre Yann. Ça non, on ne peut pas les rater. Même pas réveillé, avant le café du matin. La devanture est jaune pétard et noir. L'enseigne, insolite : un "JOYEUX, Servi avec le cœur" barre le fronton. De quoi donner envie de pousser la porte de cet ancien café historique, transformé en accueillant coffee-shop, à l’entrée du passage Choiseul, au 23, rue Saint-Augustin, dans le 2e arrondissement de Paris. Nouveau bar tendance ? Peut-être bien... Audacieux, en tout cas.





Le Café Joyeux, qui s’installe dans ce quartier de bureaux et de passage, veut se faire voir. A tous les niveaux. Et ça marche : les passants collent le nez aux grandes vitres. Regardent la carte, le décor jaune. Et dévisagent, peut-être un peu plus longtemps, les serveurs aux fourneaux. Curieux, ou interrogatifs. Car les serveurs ici, ne sont pas ordinaires. Ou plutôt, ils sont "extraordinaires". Ce sont des personnes handicapées qui sont aux manettes, en cuisine, en salle ou au service. Ça rigole, à l’intérieur, et ça s’active. Ça donne envie, on rentre. "Café ?", demande l’équipe. Café, Ok !