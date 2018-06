Iekaterinbourg, la ville des Cosaques, grands défenseurs de la Russie

La démarcation entre l'Europe et l'Asie se trouve à Iekaterinbourg et un monument aux abords de la ville la symbolise même. Au cœur de la ville, les Cosaques défilent pour leur fête annuelle. Parmi eux, les vétérans de Tchétchénie ou ceux qui reviennent d'Ukraine ou de Syrie, mais une autre manifestation anti-Poutine s'y est aussi produite. Quoi qu'il en soit, la ville est prête pour accueillir les quatre matches de la Coupe du monde.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.