Il a plu deux fois plus que la normale à Jumeaux

Depuis le début de l'hiver, en décembre 2017, la pluviométrie a atteint les sommets. Du jamais vu depuis 50 ans, à Jumeaux, dans le Puy-de-Dôme, il est tombé deux fois plus de pluies que la normale. Les habitants vivent assez mal cet épisode interminable de temps humide. Les ouvriers du bâtiment, eux, subissent à longueur de journée les caprices de la météo. Ils espèrent un temps plus sec et surtout, du soleil.



