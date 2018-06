Il a sauvé 2 enfants mais risque l'expulsion : Aymen, le héros oublié, "veut rester en France"

"Quand j'ai reçu le courrier, j'en n'ai pas dormi de la nuit." Aymen, sans papier tunisien de 25 ans, ne s'attendait pas à se voir notifier une obligation de quitter le territoire français (OQTF) en janvier dernier. De longs mois auparavant, il avait pourtant reçu l'assurance, par le maire de Fosses (Val d'Oise), que la sous-préfecture de Sarcelles se pencherait avec bienveillance sur sa demande de régularisation.





C'est que le jeune homme, en avril 2015, a accompli en compagnie d'un ami et de son cousin, un acte héroïque dans la commune. "J'étais avec mon cousin dans un café" raconte-t-il à LCI dimanche 3 juin. "On marchait pour rentrer chez lui quand j'ai entendu une dame crier 'au secours ! à l'aide !'. Une fumée noire sortait de sa maison, on a cassé la porte et on est rentré. Là on a trouvé une dame dans son jardin avec un jet d'eau en train d'essayer d'éteindre le feu. Je suis monté à l'étage, mon ami est resté avec la dame. Avec mon cousin, on a pris les deux enfants et on est sortis dehors." Voilà comment Léon, 4 ans et Adam, 19 mois, ont eu la vie sauve.