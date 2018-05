Il craint pour sa vie s'il est expulsé : forte mobilisation pour Moussa, en garde à vue à Lyon

La mobilisation dure depuis des semaines. Plusieurs associations essaient de sensibiliser, à coups de rassemblements et de posts sur les réseaux sociaux, au sort de Moussa, un Guinéen âgé de 28 ans. Arrivé en France en 2015, il est actuellement au beau milieu d'une procédure d'expulsion.





Voilà près de quarante jours que le jeune homme était détenu au centre de rétention de Nîmes, dans le Gard, en prévision d'un retour prochain en Guinée. Or, selon les associations AIDES (contre le sida et les hépatites) et RESF (Réseau éducation sans frontières), Moussa, homosexuel et militant pour AIDES, est en danger dans son pays de naissance où l'homosexualité est punie de trois ans d'emprisonnement.