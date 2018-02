Il est interdit de téléphoner au volant même à l'arrêt

La Cour de cassation interdit l'usage du téléphone tenu à la main même quand le véhicule est à l'arrêt ou lorsque le moteur est coupé. En cas de verbalisation, l'automobiliste devra payer une amende de 135 euros et se verra retirer trois points de son permis. Pour éviter toute mauvaise surprise, il faut se garer sur une place de parking.



