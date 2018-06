Il fait beau à Valras-Plage

La météo est très favorable à Valras-Plage, dans l'Hérault. Les températures vont atteindre les 30°C dans l'après-midi du 18 juin 2018. Sur les étals du marché, la pêche et la nectarine font saliver. Certains veulent profiter du beau temps pour manger des salades, tandis que d'autres rêvent d'apéritifs. Les plus courageux, quant à eux, n'ont pas raté l'occasion pour se jeter à l'eau. Le soleil et le ciel bleu illumineront Valras-Plage pendant toute la semaine du 18 juin.



